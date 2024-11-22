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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nden Kur'an Kursu Öğrencilerine Dolandırıcılıkla Mücadele Eğitimi

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nden Kur'an Kursu Öğrencilerine Dolandırıcılıkla Mücadele Eğitimi
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Kur'an kursu öğrencileri ve eğitmenlerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri düzenledi. Ekipler, dolandırıcılıkla mücadelede alınacak tedbirler ve KADES uygulaması hakkında bilgiler verdi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık, yankesicilik ve hırsızlık suçlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Kur'an kursu öğrencileri ve eğitmenlerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri düzenledi.

Toplum Destekli Polislik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yer alan Soğukkuyu Camii Kur'an-ı Kerim Kursu ve Hacı Sabri Kur'an-ı Kerim Kursu'nda eğitim gören kursiyerlere ve eğitmenlere önemli bilgiler aktardı. Ekipler, dolandırıcılıkla mücadelede alınabilecek tedbirleri detaylı şekilde anlatırken, yankesicilik ve hırsızlık suçlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Kadınların acil durumlarda yardım almasını sağlayan Kadın Destek Uygulaması (KADES) da tanıtıldı. Polisler, uygulamanın nasıl indirileceği ve kullanılacağına dair bilgiler vererek katılımcılara teknolojinin suçla mücadelede nasıl etkin şekilde kullanılabileceğini gösterdi.

Yetkililer, dolandırıcıların özellikle telefon ve internet üzerinden gerçekleştirdiği yöntemlere dikkat çekerek, tanımadıkları numaralardan gelen şüpheli aramalara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Ayrıca, şüpheli bir durumla karşılaşıldığında hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiği ifade edildi.

Katılımcılar, emniyet güçlerinin bu bilgilendirme faaliyetlerinden memnuniyet duyduklarını belirterek dolandırıcılıkla mücadelede daha bilinçli hale geldiklerini ifade etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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