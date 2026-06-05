Haberler

Tekirdağ'da zehir tacirlerine operasyon: 3 tutuklama

Tekirdağ'da zehir tacirlerine operasyon: 3 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonlarında 3 kişi tutuklandı. Operasyonlarda binlerce sentetik ecza ve bonzai maddesi ele geçirildi.

Tekirdağ'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcıları olarak tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Çorlu ilçesinde özellikle Kore Mahallesi başta olmak üzere 3 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Cemaliye, Rumeli ve Kapalı Yıldızkent mahallelerinde yeni faaliyet alanları oluşturmaya çalışan şüphelilerin kullandığı adresler tek tek tespit edildi. Yapılan aramalarda 3 bin 289 adet sentetik ecza, 20 bin 212 kullanımlık peçeteye emdirilmiş bonzai hammaddesi ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 22 bin 950 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gençleri hedef alan uyuşturucu satıcılarına karşı mücadelenin sokak sokak, gece gündüz kesintisiz ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti

İşte memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süheyl Uygur ve Burçin Orhon’un kızı Lara Zeynep annesinin izinden gitti, oryantal oldu

90'lı yıllara damga vuran çiftin kızları büyüdü, oryantal oldu
Yalova'da kaybolan 9 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Yalova'da kaybolan çocuk plajda ölü bulundu
Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamları için ilk yorum

Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamları için ilk yorum
9 gündür haber alınamıyordu, cesedi çürümüş halde bulundu

Kokuyu alan telefona sarıldı, korkunç gerçek 9 gün sonra ortaya çıktı
Kartal’daki duruşma için yola çıkarılan İmamoğlu cezaevine geri getirildi

Duruşma için yola çıkarıldı, 60 km sonra cezaevine geri getirildi
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Türkiye güne yeni bir operasyonla başladı! 104 kişiye gözaltı kararı
Evlerine gelen kişiyle tartışan karı-koca, başlarından vurularak öldürüldü

Gece yarısı kanlı infaz! Kapıyı çalıp karı-kocayı başlarından vurdu