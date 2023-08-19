Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
3. Sayfa Haberleri
Tekirdağ'ın Hayrabolu ve Çerkezköy ilçelerinde yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde bulunduran 2 şüpheli yakalandı. Hayrabolu'da yapılan aramada sentetik hap ve silah ele geçirilirken, Çerkezköy'de ise bonzai uyuşturucu maddesi bulundu.
Tekirdağ'ın iki ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 2 şüpheli yakalandı.
Hayrabolu ilçesi Aydınevler Mahallesi'nde ikamet eden K.K. isimli şahsın sentetik hap sattığının tespiti üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Şahsın ikametinde yapılan aramada, 65 adet sentetik hap, 8 bin 770 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör, 4 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli K.K., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çerkezköy ilçesi Atatürk Mahallesi'nde ise Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca S.D. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 30 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheli S.D., ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ