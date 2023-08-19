Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ve Çerkezköy ilçelerinde yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde bulunduran 2 şüpheli yakalandı. Hayrabolu'da yapılan aramada sentetik hap ve silah ele geçirilirken, Çerkezköy'de ise bonzai uyuşturucu maddesi bulundu.