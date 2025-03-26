İstanbul'da 143 adrese baskın! 106 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 143 adrese baskın! Onlarca gözaltı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi

"Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi"
CHP'den Erdoğan'a 'Turpun büyüğü dökülmedi' yanıtı

Erdoğan'ın sözlerine CHP'den yanıt gecikmedi: Anlıyoruz ki...
CHP'den Erdoğan'a 'Turpun büyüğü dökülmedi' yanıtı

Erdoğan'ın sözlerine CHP'den yanıt gecikmedi: Anlıyoruz ki...

Tekirdağ'da Tren Kazasında Yaralanan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Tren Kazasında Yaralanan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratlı ilçesinde geçirdiği tren kazasında ağır yaralanan 75 yaşındaki Mehmet Çayır, 13 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza, hemzemin geçitte meydana geldi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan tren kazasında ağır yaralanan 75 yaşındaki Mehmet Çayır, hastanede 13 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 13 Mart Perşembe günü öğlen saat 13.10'da Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde hemzemin geçitte meydana gelmiş, bisikletiyle hemzemin geçitten geçmek isteyen Mehmet Çayır (75) adlı yaşlı adama tren çarpmıştı. O anlar saniye saniye kameralara yansımıştı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaşlı adam, 13 gündür Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Mehmet Çayır'ın cenazesi öğle namazını müteakip Eski Fatih Camii'nden kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title