Muratlı'da ağaç kahvehanenin çatısına devrildi

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, bir ağacın kahvehanenin çatısına devrilmesine neden oldu. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgarda bir ağaç kahvehanenin çatısına devrildi.

Muradiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde kökünden sökülen ağaç, bir kahvehanenin çatısının üzerine devrildi. Ağacın dalları da binadaki evlerin camlarına çarptı. Çevrede kısa süreli tedirginlik yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak, devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlattı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

