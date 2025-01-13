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Tekirdağ'da Park Halindeki Motosikletlere Çarpıp Kaçtı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, park halindeki motosikletlere çarpan sürücü olay yerinden hızla kaçtı. Kaza sonucunda yaralanan olmadı fakat maddi hasar meydana geldi. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarına başladı.

Park halindeki motosikletlere çarpıp böyle kaçtı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde park halindeki 3 motosiklete çarpan araç sürücüsü hızla olay yerinden kaçtı. Kaza sonucu şans eseri kimse yaralanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Muratlı ilçesi İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bir döner işletmesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; henüz ismi öğrenilemeyen şüphelinin yönetimindeki 34 plaka araç, yol kenarında park halinde bulunan 3 motosiklete çarptı ve arkasına bakmadan hızla olay yerinden uzaklaştı. Durumu gören motosiklet sahipleri şüpheli aracın peşinden gitseler de yakalayamadılar.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri intikal etti. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, aracın plakasını tespit etti. Kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Motosiklet sahiplerinden Berkay Dükkancı ise, "Siparişlerimiz vardı içeride çalışıyorduk. Daha sonra ses duyduk. Çıkıp baktığımızda motorların 3'ü de yerdeydi. Kameralardan baktığımız zaman yolun ortasında araç kasıtlı olarak yaklaşıyor, motorlara vuruyor ve beklemeden kaçıyor. Yanlışlıkla olmuş olsa zaten dururdu. Kasıtlı bir şey olduğunu düşünüyoruz. Zaten polis ekiplerine de haber verdik. İnşallah bulunacak" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'da Park Halindeki Motosikletlere Çarpıp Kaçtı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜBERRA BAŞTUHAN - 3.Sayfa
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