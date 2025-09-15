Tekirdağ'da Otluk Alanda Yangın Çıktı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bağlı Kazımdirik-Turan Mahallesi Kırkkepenekli yolu üzerinde otluk alanda yangın çıktı.

Kazımdirik-Turan Mahallesi Kırkkepenekli yolu üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek büyümesini engelledi. Yangın sebebiyle çevre yoğun duman altında kalırken, alevler ekiplerin ve vatandaşların çabasıyla kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - TEKİRDAĞ