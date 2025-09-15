Haberler

Tekirdağ'da Otluk Alanda Yangın Çıktı

Tekirdağ'da Otluk Alanda Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, Kazımdirik-Turan Mahallesi Kırkkepenekli yolu üzerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bağlı Kazımdirik-Turan Mahallesi Kırkkepenekli yolu üzerinde otluk alanda yangın çıktı.

Kazımdirik-Turan Mahallesi Kırkkepenekli yolu üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek büyümesini engelledi. Yangın sebebiyle çevre yoğun duman altında kalırken, alevler ekiplerin ve vatandaşların çabasıyla kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Çocuğunun yanında babaya bu yapılır mı? Herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketliyor

İnfial yaratan görüntü! Herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leroy Sane Almanya'da ortalığı karıştırdı

Almanya'da ortalığı karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.