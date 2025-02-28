Öcalan, PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı

PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı
İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var

Fotoğraftaki bir detay dikkat çekti! Herkesin aklında aynı soru var
Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi

Bahçeli ile Erbakan arasında telefon krizi! MHP'den resmi açıklama var
Ayakkabı boyacılığından Maydonoz Döner'in patronluğuna yükselmiş

410 şubeli döner zincirinin patronu yıllar önce bakın ne iş yapıyormuş

Tekirdağ'da öğrencilere siber suçlar ve bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

Tekirdağ'da öğrencilere siber suçlar ve bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, siber suçlarla mücadele kapsamında öğrencilere ve velilere yönelik bilinçlendirme eğitimleri düzenledi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, siber suçlarla mücadele kapsamında öğrencilere ve velilere yönelik bilinçlendirme eğitimleri düzenledi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen SİBERAY programı çerçevesinde Çerkezköy ve Çorlu'daki çeşitli okullarda bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. 24-26 Şubat tarihlerinde Cerkezköy Hacı Fahri Zümbül Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hacı Fahri Zümbül Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çorlu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çorlu Cemile Yeşil Anadolu Lisesi, Çorlu Havuzlar Ortaokulu, Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Süleymanpaşa KYK Kız Yurdu'nda öğrencilere, Şehit Muharrem Yanal Özel Eğitim Meslek Okulu'nda ise velilere yönelik bilgilendirme yapıldı.

Etkinliklerde güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı ve zararları, yasa dışı bahis ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme yapılırken, el broşürleri de dağıtıldı. 27 Şubat'ta ise Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Çocuk Şube Müdürlüğü personeli ve öğretmenler eşliğinde gençlere ve velilere yönelik akran zorbalığı, madde bağımlılığı ve çocuğun cinsel istismarıyla ilgili rehberlik eğitimleri verildi. Katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si anne oldu
img

Ne diyeceği en çok merak edilen isimdi! Soylu da sessizliğini bozdu
img

Bugün başlıyor! Sultanahmet Camisi tarihte bir ilke sahne olacak
Havale işlemi yapan vatandaşa 'kira vergisi' şoku

Havale işlemi yapan vatandaşa "kira vergisi" şoku
Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis

Büşra'ya tecavüz etmeye kalkışan polisin cezası belli oldu
Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının son mesajı yayınlandı

Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının son mesajı yayınlandı
'Bahçeli vefat etti' diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı

"Bahçeli öldü" diyen başkan partisi tarafından görevden alındı
Türkiye'nin yakından takip davada mahkeme başkanı şaşırttı: Davayı bizden alın

Türkiye'nin yakından takip davada mahkeme başkanından şaşırtan talep
Türkiye Öcalan'ın mesajını konuşurken Yavuz Ağıralioğlu'nun sessizliği dikkat çekiyor

Yavuz Ağıralioğlu nerede?

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.