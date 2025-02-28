Tekirdağ'da öğrencilere siber suçlar ve bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, siber suçlarla mücadele kapsamında öğrencilere ve velilere yönelik bilinçlendirme eğitimleri düzenledi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen SİBERAY programı çerçevesinde Çerkezköy ve Çorlu'daki çeşitli okullarda bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. 24-26 Şubat tarihlerinde Cerkezköy Hacı Fahri Zümbül Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hacı Fahri Zümbül Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çorlu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çorlu Cemile Yeşil Anadolu Lisesi, Çorlu Havuzlar Ortaokulu, Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Süleymanpaşa KYK Kız Yurdu'nda öğrencilere, Şehit Muharrem Yanal Özel Eğitim Meslek Okulu'nda ise velilere yönelik bilgilendirme yapıldı.

Etkinliklerde güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı ve zararları, yasa dışı bahis ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme yapılırken, el broşürleri de dağıtıldı. 27 Şubat'ta ise Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Çocuk Şube Müdürlüğü personeli ve öğretmenler eşliğinde gençlere ve velilere yönelik akran zorbalığı, madde bağımlılığı ve çocuğun cinsel istismarıyla ilgili rehberlik eğitimleri verildi. Katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - TEKİRDAĞ