Tekirdağ'da Motosikletten Kurusıkı Tabanca Çıktı

Tekirdağ Çorlu'da bekçilerin durdurduğu motosikletteki iki şahsın üzerinde 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şeyh Sinan Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde yol kontrolü yapan Gece Kartalları, ilçe merkezi istikametine seyreden bir motosikleti durdurdu. H.Ç. ve M.O.'nun yapılan kaba üst yoklamasında iki adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. İki adet tabanca el konularak muhafaza altına alındı.

H.Ç ve M.O. işlemleri yapılmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Motosiklet ise çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak yedi emin otoparkına çekildi. - TEKİRDAĞ