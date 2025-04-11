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Tekirdağ'da Motosiklet Kazasında Sürücü Yaralandı

Tekirdağ'da Motosiklet Kazasında Sürücü Yaralandı
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Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü, otomobille çarpıştıktan sonra yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Tepe Değirmenleri mevkiinde, Hükümet Caddesi üzerinde yaşandı. Bir otomobil ile bir motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle cadde üzerinde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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