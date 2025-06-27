Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: 14 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: 14 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ Çorlu'da kontrolden çıkan motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü Azra Özçelik hayatını kaybederken, arkasındaki 19 yaşındaki yolcu ağır yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi ve olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Tekirdağ Çorlu'da kontrolden çıkıp yol kenarındaki demir levha direğine çarpan motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, sabah 05.50 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzeri Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi yakınlarında meydana geldi. Ali Osman Çelebi Bulvarı civarından Cumhuriyet Parkı istikametine seyreden Azra Özçelik'in (14) kullandığı 63 AJN 722 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir levha direğine çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Azra Özçelik olay yerinde hayatını kaybederken, arkasında bulunan 19 yaşındaki M.F.K. de ağır yaralandı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Azra Özçelik'in cenazesi, savcı ve polisin yaptığı incelemelerin ardından otopsiye sevk edildi.

Kazayla ilgili incelemeler sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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