Tekirdağ'da Makilik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sayesinde kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde sabah erken saatlerde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bir yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibiyle müdahale edilen yangının zorlu arazi şartlarına rağmen çevredeki ormanlık alana sıçraması önlendi. Yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa