Muratlı'da kamyon devrildi

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada kamyonun kasasındaki tarımsal ürünler etrafa saçılırken, sürücünün hafif yaralarla kazayı atlattığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Aşağısevindikli Mahallesi'nde seyir halindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada kamyonun kasasındaki tarımsal ürünler çevreye saçıldı. Yolun bir bölümü trafiğe kapanırken, olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri yolda güvenlik önlemleri alarak, ulaşımı kontrollü şekilde sağladı. Kazayı kamyon sürücüsünün hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Devrilen kamyonun kaldırılması ve yola saçılan ürünlerin temizlenmesi için çalışma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

