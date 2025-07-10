Tekirdağ'da Komşular Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tekirdağ'da Komşular Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Süleymanpaşa ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay sonrası şüpheli, ruhsatsız tabancayla birlikte yakalandı.

Olay, dün gece Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, komşular arasında oturdukları sitedeki ortak alan nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Ağır yaralanan M.C. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, M.K. isimli şahıs ise tedavi altına alındı.

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen Ş.A. isimli şahıs, olayın hemen ardından ruhsatsız tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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