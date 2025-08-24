Tekirdağ'da Kaza: Refüje Çarpan Araç Takla Attı, Sürücü Kaçtı

Tekirdağ'da Kaza: Refüje Çarpan Araç Takla Attı, Sürücü Kaçtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir otomobil refüje çarparak takla attı. Sürücü olay yerinden kaçarken, yolcusu yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde refüje çarpan otomobil takla attı. Sürücü olay yerinden kaçarken, yanında yolcu olarak bulunan bir kişi yaraladı.

Kaza, Malkara-Keşan karayolu üzeri Danışment Mahallesi kavşağında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.S. (27) idaresindeki 22 ACR 861 plakalı araç, Malkara'da Keşan istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak devrildi.

Kazanın ardından sürücü Y.S.'nin olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, araçta yolcu olarak bulunan B.K. (27) olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili Malkara İlçe Jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Marketlerde yeni dönem! Ürünlerde 'krema' kelimesi kullanılamayacak

Marketlerde yeni dönem! O kelime artık kullanılamayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Kara yolunda katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.