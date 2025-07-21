Tekirdağ'da Kaçak Tütün ve Silah Operasyonu

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda dolu makaron, nargile tütünü, kaçak sigara, av tüfeği ve otomatik sarma makineleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'nde A.K.'ye ait işletmede yapılan aramada, 33 kilogram nargile tütünü bulundu. Çerkezköy ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde E.Ş.'nin ikameti ve iş yerinde yapılan aramada ise 10 kilogram kıyılmış tütün, 25 bin dolu makaron, 427 adet gümrük kaçağı sigara, 30 kilogram nargile tütünü, 20 bin adet boş karton kutu ve 9 bin 650 adet şeffaf poşet ele geçirildi. Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nde S.D.'nin ikametinde gerçekleştirilen operasyonda da 10 bin 200 adet dolu makaron, 10 bin adet boş makaron, 2 adet tam otomatik sigara sarma makinesi ve 56 adet (100 gramlık) bandrollü tütün bulundu.

Öte yandan Şarköy ilçesi Hoşköy Mahallesi'nde E.T.'ye ait adreste 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - TEKİRDAĞ