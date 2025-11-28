Tekirdağ'da Kaçak Çalışan 7 İranlı Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde inşaatlarda kaçak olarak çalıştıkları tespit edilen 7 İran uyruklu göçmen, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde yaptıkları denetimlerde yabancı uyruklu şahısların izinsiz şekilde çalıştığını belirledi. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Yakalanan 7 İran uyruklu kaçak göçmen, gerekli işlemlerin yapılması için Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şahısların İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ