Tekirdağ'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 15 Düzensiz Göçmen ve 2 Bot Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 15 Düzensiz Göçmen ve 2 Bot Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda 15 düzensiz göçmeni ve 2 şişme botu ele geçirdi. İki Türk organizatör gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda, 15 düzensiz göçmeni ve 2 şişme botu ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 28-30 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar kapsamında, ilimizi geçiş güzergahı olarak kullanacağı belirlenen göçmen kaçakçılarına yönelik Ergene ve Çorlu ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 15 düzensiz göçmen ile 2 adet şişme bot ele geçirilirken, 2 Türk organizatör de gözaltına alındı. Yetkililer, operasyonların göçmen kaçakçılığıyla mücadelede kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya veda etti

Kerem Aktürkoğlu veda etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
30 Ağustos konseri boş kalan Çerçioğlu, bugün 2 yıldızı birden sahneye çıkarıyor

Konserde koltuklar boş kalınca Çerçioğlu 2 yıldız isme tutundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.