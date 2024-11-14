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Tekirdağ'da Eş Zamanlı Operasyon: 8 Şahıs Yakalandı

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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen operasyonda 8 aranan şahıs yakalandı. 288 kişinin GBT sorgulandı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle 59 ekip ve 157 personelin katılımıyla Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'nde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucu 8 aranan şahıs yakalandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 12 Kasım'da, Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde düzenlenen geniş çaplı operasyon kapsamında 288 kişinin GBT sorgulaması yapıldı ve 57 araç incelendi. Operasyonda, 301 gram bonzai, 4 sentetik ecza, 2 çalıntı motosiklet, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlarından aranan bir şahıs, dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti gibi çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs ile motosiklet hırsızlığında şüpheli bir kişi olmak üzere toplamda 8 aranan şahıs yakalandı.

Operasyonda toplam 21 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliği için suç odaklarına karşı taviz vermeden çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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