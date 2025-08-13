Tekirdağ'da Elektrikli Otomobil ile Scooter Çarpıştı: 3 Yaralı

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde elektrikli otomobil ile scooterin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yaşanan kaza, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 53. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.S. idaresindeki 59 AKZ 390 plakalı elektrikli otomobil sokak üzerinde seyir halinde ilerlerken Çerkezköy OSB Sosyal Tesisleri bölgesinden gelen scooter ile çarpıştı.

Kazada, scooterde bulunan E.Ç.G. ve M.I. ayrıca elektrikli otomobil sürücüsü S.S. yaralandı. Yaşanan olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri E.Ç.G ve M.I.'yı ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ardından S.S.'de kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ