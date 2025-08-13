Tekirdağ'da Elektrikli Otomobil ile Scooter Çarpıştı: 3 Yaralı

Tekirdağ'da Elektrikli Otomobil ile Scooter Çarpıştı: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında elektrikli otomobil ile scooter çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde elektrikli otomobil ile scooterin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yaşanan kaza, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 53. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.S. idaresindeki 59 AKZ 390 plakalı elektrikli otomobil sokak üzerinde seyir halinde ilerlerken Çerkezköy OSB Sosyal Tesisleri bölgesinden gelen scooter ile çarpıştı.

Kazada, scooterde bulunan E.Ç.G. ve M.I. ayrıca elektrikli otomobil sürücüsü S.S. yaralandı. Yaşanan olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri E.Ç.G ve M.I.'yı ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ardından S.S.'de kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
1700 yıllık fay bulundu, uzmanın sözleri şaşırttı: Deprem afet değil nimettir

1700 yıllık fay bulundu, uzmanın sözleri şaşırttı: Deprem nimettir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Şef sinirlerine hakim olamadı: Kaç gündür susuyorum, yeter artık!

Stüdyo buz kesti! Yapılan hata sonrası kameralar önünde adeta çıldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.