Tekirdağ'da çevik kuvvete afet anında enkazda arama kurtarma eğitimi

Tekirdağ'da çevik kuvvet personeline, muhtemel afet durumlarında hızlı ve etkili müdahale için enkazda arama kurtarma eğitimi verildi. Eğitimde teorik ve uygulamalı olarak, güvenli çalışma teknikleri ve ekip koordinasyonu gibi konular işlendi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yapan personel, AFAD İl Müdürlüğü ekipleri tarafından verilen, "Enkazda Arama ve Kurtarma Temel Eğitimi" kapsamında hem teorik hem de uygulamalı bilgi aldı. Eğitimde, muhtemel bir deprem veya yapısal çökme durumunda enkaz altında kalan kişilere ulaşma yöntemleri, güvenli çalışma teknikleri, ekip koordinasyonu ve profesyonel müdahale süreçleri detaylı şekilde anlatıldı.

Eğitimin uygulama bölümünde çevik kuvvet personeli, hazırlanan senaryo alanında arama tekniklerini birebir uygulayarak pratik yaptı. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü A. Metin Turanlı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Taha Yasin Çekiç eğitim alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyerek, personelden süreçle ilgili bilgi aldı. - TEKİRDAĞ

