Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da anız yangını

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde başlayan anız yangınına müdahale çalışması başlatıldı. Saray İlçesine bağlı Büyükyoncalı Mahallesinde anız yangını çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale çalışması başlattı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın ateş savaşçıları itfaiye ekiplerine zor anlar yaşatıyor.

Tekirdağ'da anız yangını

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde başlayan anız yangınına müdahale çalışması başlatıldı.

Saray İlçesine bağlı Büyükyoncalı Mahallesinde anız yangını çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale çalışması başlattı.

Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın ateş savaşçıları itfaiye ekiplerine zor anlar yaşatıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Büyükyoncalı Tekirdağ İtfaiye Saray 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz

Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz

 İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı

 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title