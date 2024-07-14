Tekirdağ'da anız yangını
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde başlayan anız yangınına müdahale çalışması başlatıldı. Saray İlçesine bağlı Büyükyoncalı Mahallesinde anız yangını çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale çalışması başlattı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın ateş savaşçıları itfaiye ekiplerine zor anlar yaşatıyor.
Tekirdağ'da anız yangını
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde başlayan anız yangınına müdahale çalışması başlatıldı.
Saray İlçesine bağlı Büyükyoncalı Mahallesinde anız yangını çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale çalışması başlattı.
Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın ateş savaşçıları itfaiye ekiplerine zor anlar yaşatıyor.