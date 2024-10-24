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Tekirdağ Çorlu'da Motosiklet Yayaya Çarptı

Tekirdağ Çorlu'da Motosiklet Yayaya Çarptı
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Çorlu'da yolun karşısına geçen yayaya motosikletlinin çarpma anları kameraya yansıdı. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Tekirdağ Çorlu'da yolun karşısına geçen yayaya motosikletlinin çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Çorlu ilçesi Salih Omurtak Caddesi Tahtalı Camii mevkisinde meydana geldi. Otogar istikametine seyreden K.B.K.'nin kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçen yaya K.Ü.'ye çarptı.

Kaza sonrası yaralanan yaya ve motosikletli olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ise anbean kameralara yansıdı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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