Tekirdağ Çorlu'da Hırsızlık Şebekesi Tutuklandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evden hırsızlık olayına karışan 3 kişi, adli makamlarca tutuklandı. İki ayrı gün kapı kilitlerinin kırılması üzerine başlatılan polis operasyonu sonrası 3 şahıs yakalandı.
Tekirdağ Çorlu'da evden hırsızlık olayına karışan 3 şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
İlçe merkezinde iki ayrı gün iki adreste kapı kilitleri kırıldı. Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine polis tarafından hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Asayiş Büro ekiplerinin titiz çalışması sonrası 3 şahıs yakalandı. Hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen Ö.A., A.K. ve M.N.A. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa