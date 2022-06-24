Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Tunçbilek beldesi Köprübaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hüsnü A. (25) idaresindeki 43 RR 582 plakalı, otomobil, Mehmet Ş.'nin yönetimindeki 43 U 2499 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Hüsnü A. ile aynı araçta bulunan Nejla A. (48), Azime A. (77)ve Fatma A. (58), yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tunçbilek Tavşanlı Kütahya 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.