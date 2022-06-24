Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı - Haberler

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Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tunçbilek beldesi Köprübaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Hüsnü A. (25) idaresindeki 43 RR 582 plakalı, otomobil, Mehmet Ş.'nin yönetimindeki 43 U 2499 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Hüsnü A. ile aynı araçta bulunan Nejla A. (48), Azime A. (77)ve Fatma A. (58), yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tunçbilek Tavşanlı Kütahya 3. Sayfa Haberler

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