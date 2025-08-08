Tavşanlı'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çukurköy Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde seyir halinde olan 43 EC 737 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırımdaki bordür taşına, ardından da elektrik direğine çarptı.

Kaza, Yeni Merve Sokak istikametine dönüş yapmak isteyen Y.Ö. idaresindeki aracın kontrolden çıkmasıyla meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Y.Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan N.Ö. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
