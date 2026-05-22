Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Sadık Penbe Caddesi ile Adnan Menderes Bulvarı kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sadık Penbe Caddesi istikametinden gelerek Adnan Menderes Bulvarı'na dönmekte olan A.T. idaresindeki 16 EB 205 plakalı otomobil ile cadde üzerinde seyir halinde olan O.B. yönetimindeki 43 AEL 718 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü O.B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA

