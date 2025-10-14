Haberler

Tavşanlı'da Alkollü Sürücülere Yoğun Denetim
Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi'nde polis ekipleri, trafik güvenliğini artırmak ve alkollü sürücülerle kaza riskini azaltmak amacıyla aralıksız denetim yapıyor. Alkol kontrolü öncelikli olarak uygulanırken, sürücüler emniyet kemeri ve diğer trafik kurallarına yönelik de denetleniyor.

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi'nde polis ekiplerince, trafik güvenliğini artırmak ve alkollü sürücülerin sebep olabileceği kazaların önüne geçilmesi amacıyla denetimler gece-gündüz aralıksız devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerince ilçe giriş ve çıkışlarındaki ana arterlerde oluşturulan kontrol noktalarında uygulama yapılıyor. Özellikle Kütahya, Balıkesir ve Emet karayolu girişlerinde yoğunlaşan denetimlerde, ekipler şüpheli gördükleri ve rutin kontrol amaçlı durdurdukları araçlarda titiz bir çalışma yürütüyor. Sürücülerin öncelikle ehliyet ve ruhsat gibi resmi belgeleri kontrol ediliyor. Ardından, sürücü ve yolculara emniyet kemerinin hayati önemini hatırlatarak kemer kontrolü de gerçekleştiriyor.

Alkollü olduğu belirlenen sürücülere ceza kesiliyor

Denetimlerin en önemli odak noktalarından birini ise alkol kontrolü oluşturuyor. Sürücüler, trafik polisleri tarafından alkolmetre ile teste tabi tutuluyor. Yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüler hakkında cezai işlem uygulanırken, araçları trafikten menediliyor.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor

Emniyet yetkilileri, uygulamaların temel amacının cezai işlemden ziyade caydırıcılık olduğunu belirtti. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin en üst seviyede tutulmasının hedeflendiği ifade edildi. Denetimlerin sadece alkole yönelik olmadığı, aynı zamanda yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden, abartı egzoz kullanan ve diğer trafik kurallarını ihlal eden sürücülere karşı da mücadelenin kararlılıkla sürdüğü vurgulandı. Uygulamaların, belirlenen program dahilinde ilçenin farklı noktalarında ve farklı saatlerde devam edeceği öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
