Taşların temizlendiği tarlada insan kafatası ve kemikleri bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Taşların temizlendiği tarlada insan kafatası ve kemikleri bulundu

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde iş makineleriyle tarlada taş temizliği yapılırken, naylona sarılı insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemikler bulundu. İhbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Hilvan'a bağlı Tutumlu Mahallesi'ndeki bir tarlada meydana gelen olayda iş makineleriyle tarladaki taşları temizleyenler, naylona sarılı insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemikleri görünce jandarmayı arayıp, durumu bildirdi.

EKİPLER BÖLGEYE GELDİ

İhbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede önlem alarak kemiklerin bulunduğu alanda bir süre daha kazı yaptı. Ancak başka bir bulguya rastlanmadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bulunan kafatası ve kemikler, kimlik tespiti için Adlı Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title