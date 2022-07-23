Taşların temizlendiği tarlada insan kafatası ve kemikleri bulundu
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde iş makineleriyle tarlada taş temizliği yapılırken, naylona sarılı insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemikler bulundu. İhbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Hilvan'a bağlı Tutumlu Mahallesi'ndeki bir tarlada meydana gelen olayda iş makineleriyle tarladaki taşları temizleyenler, naylona sarılı insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemikleri görünce jandarmayı arayıp, durumu bildirdi.
EKİPLER BÖLGEYE GELDİ
İhbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede önlem alarak kemiklerin bulunduğu alanda bir süre daha kazı yaptı. Ancak başka bir bulguya rastlanmadı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Bulunan kafatası ve kemikler, kimlik tespiti için Adlı Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa