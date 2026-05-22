Tarsus'ta ırmağa giren kadın hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde girdiği ırmakta akıntıya kapılan 30 yaşındaki yabancı uyruklu Nal M. isimli kadın hayatını kaybetti. Kadının cansız bedenine ulaşılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Fahrettin Paşa Mahallesi Şelale mevkiinde 30 yaşındaki yabancı uyruklu Nal M. isimli kadın, suya girdikten bir süre sonra akıntıya kapıldı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Akıntıyla birlikte Şelale mevkisine kadar sürüklendiği belirlenen kadının cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
