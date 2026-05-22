Haberler

Karaman'da su kavgası cinayetle bitti: 1 ölü

Karaman'da su kavgası cinayetle bitti: 1 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da tarla sulama meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Ramazan Dinçer hayatını kaybetti. Kaçan zanlı Cemal D. için ormanlık alana komando timi gönderildi.

Karaman'da tarla sulama meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olaydan sonra ormanlık alana kaçan cinayet zanlısını yakalamak için bölgeye komando timi sevk edildi.

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında merkeze bağlı Seyithasan köyü Deliçay mevkiinde bulunan tarlada yaşandı. İddiaya göre, Ramazan Dinçer (48) ile Cemal D. (52) arasında tarla sulama meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Cemal D. yanındaki tüfekle Dinçer'e ateş etti. Dinçer, vücuduna isabet eden saçmalarla yere yığılırken, Cemal D., olay yerinden yaya olarak ormanlık alana kaçtı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Ramazan Dinçer'in olay yerine hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olayın yaşandığı tarlada güvenlik önlemi alırken, Dinçer'in cenazesi cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay sonrası suç aleti tüfekle birlikte kaçan Cemal D.'yi yakalamak için İl Jandarma ve Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'na bağlı timler ormanlık alanda çalışma başlattı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret

CHP'nin mutlak butlan itirazıyla ilgili mahkeme kararını verdi
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu 'mutlak butlan' gündemiyle toplandı

CHP'den bir kritik adım daha! YSK olağanüstü toplandı

Tarihi adım! T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor

Tarihi adım! T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor
Güle güle Ederson! Ayrılık paylaşımı eşinden geldi

Beklenen son gerçekleşti!

15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler: Diyelim şaibe var...

15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler
Fahiş aidatlara devlet freni! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Milyonları isyan ettiren fahiş ödemeye devlet freni! Resmen yürürlükte
Bu iş bu kadar! Salah'ın Fener'e imzası artık kesin gibi

Ve beklenen oldu!

Temizlik yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü

Bayram temizliği yaparken canından oldu