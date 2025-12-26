Haberler

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı, polisleri de şaşırttı

Güncelleme:
Amasya'da takla atan otomobilin sürücüsü, emniyet kemerinin sayesinde kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Olayın ardından polisler, sürücünün durumuna şaşırdı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'dan Balıkesir'e doğru gitmek üzere yola çıkan 72 yaşındaki Şerafettin Esen'in kullandığı 07 PP 444 plakalı otomobil, Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Durucasu köyü mevkiinde kontrolden çıkarak tabelalara çarpıp takla attı. Emniyet kemeri takılı olan sürücünün kazadan burnu bile kanadan kurtulurken yardımına giden polisler durumuna şaşırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Haberler.com
