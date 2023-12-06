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Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde havanın yağışlı olması sebebi ile kayganlaşan yolda kontrolünü kaybedip takla atan otomobilde sürücü şans eseri yaralanmadı.

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

ISPARTA - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde havanın yağışlı olması sebebi ile kayganlaşan yolda kontrolünü kaybedip takla atan otomobilde sürücü şans eseri yaralanmadı.

Kaza, Isparta'nın Eğirdir ilçesi Konya-Isparta Karayolu Kemer Köprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. hakimiyetindeki 42 HS 140 plakalı otomobil havanın yağışlı olması sebebi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yol kenarında bulunan kayalıklara çarparak durabilen otomobilde sürücü şans eseri yaralanmadı. Meydana gelen kaza sonucu hurdaya dönen otomobil olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eğirdir Isparta Trafik Kazaları 3. Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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