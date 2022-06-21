Polisin aradığı uyuşturucu sütyeninden çıktı! Şüpheli kadın, sorgusunda susma hakkını kullandı - Haberler

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Polisin aradığı uyuşturucu sütyeninden çıktı! Şüpheli kadın, sorgusunda susma hakkını kullandı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana'da polisin uygulama noktasında durdurduğu otomobilde arama yaparken tedirgin olduğu görülen sürücü A.Ç.'nin üst aramasında, sütyeninde 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerin emniyetteki sorgusunda susma haklarını kullandıkları bilgisi edinildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldığı otomobili şüphe üzerine durdurdu.

SÜTYENİNDE 200 GRAM METAMFETAMİN İLE YAKALANDI

Sürücü A.Ç. ile yanındaki Ö.E. (43) ve N.İ.'nin (41) indirildiği araçta arama yapıldı. Bu sırada tedirgin olduğu görülen A.Ç.'nin üst aramasında, sütyeninde 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularında susma haklarını kullandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Adana 3. Sayfa Güncel Haberler

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