Suriye İçişleri Bakanlığı: "(ABD-Suriye devriyesine yönelik) Saldırı ihtimali uyarımız dikkate alınmadı"

Güncelleme:
Suriye İçişleri Bakanlığı, Tedmur kırsalında gerçekleştirilen saldırının DEAŞ mensubu bir kişi tarafından yapıldığını açıkladı. Saldırıda 2 ABD askeri ve 1 sivil hayatını kaybetti. Bakanlık, uluslararası koalisyon güçlerinin saldırı ihtimaline karşı yapılan uyarıları dikkate almadığını belirtti.

Suriye İçişleri Bakanlığı, Tedmur (Palmira) kırsalında 2 ABD askeri ve 1 sivilin hayatını kaybettiği saldırının terör örgütü DEAŞ mensubu bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini teyit ederken, "Uluslararası koalisyon güçleri saldırı ihtimaline karşı yapılan uyarıları dikkate almadı" açıklamasını yaptı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, Tedmur (Palmira) kentinin kırsal 2 ABD askeri ve 1 sivilin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin al-Baba, olayın Tedmur kentinin kırsal bölgesindeki bir karargahın girişinde, uluslararası koalisyon ve Suriye İç Güvenlik komuta kademesinin ortak saha incelemesi yaptığı sırada meydana geldiğini aktardı.

Sözcü, terör örgütü DEAŞ mensubu bir kişinin ateş açması sonucu çatışma çıktığını ve saldırganın etkisiz hale getirildiğini belirtirken, saldırganın Suriye güvenlik birimleri içinde herhangi bir emir-komuta yetkisi veya koruma görevi bulunmadığını, örgütle bağlantısının ise detaylıca araştırıldığını kaydetti. Al-Baba ayrıca, bölgedeki ortak güçlere DEAŞ kaynaklı bir sızma ve saldırı girişimi olabileceği yönünde önceden uyarılarda bulunduklarını, ancak bu uyarılara rağmen önlem alınmadığını belirterek, "Uluslararası koalisyon güçleri saldırı ihtimaline karşı yapılan uyarıları dikkate almadı" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) daha önce yapılan açıklamada, bölgede terörle mücadele kapsamında devriye gerçekleştiren güvenlik güçlerine yönelik saldırı sonucunda 2 ABD askerinin ve tercümanlık yapan 1 sivilin hayatını kaybettiğini bildirilmiş, Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, saldırıda 3 kişinin de yaralandığını aktarmıştı. - ŞAM

