Sultangazi'de Yerde Yatan Adamı Dövme Anları Kameraya Yansıdı
Sultangazi'de bir kişi, bilinmeyen bir nedenle yerde yatan şahsı defalarca yumrukladı ve ardından tekme atarak olay yerinden uzaklaştı. Dehşet verici anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sultangazi'de dehşet anları kamerada: Yerde yatan kişiyi yumrukladı
İSTANBUL - Sultangazi'de bir kişi, yerde yatan kişiyi tekme tokat dövdü. Dehşet anları ise kameraya yansıdı.
Sultangazi'de geçtiğimiz Cumartesi gecesi yaşanan dehşet verici olayda bir kişi, bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında yüz üstü yatan şahsı defalarca yumrukladı. Hırsını alamayan saldırgan son olarak ise yerde hareketsiz halde yatan şahısın kafasına ve göğsüne tekme atarak olay yerinden ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.