Sultangazi'de motosiklet yayaya çarptı: Kaza anı kamerada

İstanbul Sultangazi'de motosikletin çarptığı yaya yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, 26 Nisan'da Sultangazi Sultançiftliği Eski Edirne asfaltında saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki motosikletli, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Bayram Abdullayev'e (43) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Abdullayev ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, motosiklet sürücüsü gözaltına alındı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletin yayaya çarptığı ve yayanın yere savrulduğu, sürücüsünün zıplayarak tepki verdiği anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı