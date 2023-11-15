Sultanbeyli'de Tüfekle Ateş Eden Şüpheli Serbest Bırakıldı
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Sultanbeyli'de tüfekle belirlediği cisimlere ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah sesi duyulması üzerine yapılan çalışmada şüpheliyi tespit etti ve gözaltına aldı. Ancak şüpheli, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan serbest bırakıldı.
Sultanbeyli'de tüfekle belirlediği cisimlere ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8 Kasım'da Hasanpaşa Mahallesi'nde çevreden silah sesi duyulması üzerine dron destekli çalışma yapan polis ekipleri, şüpheliyi tespit etti.
Belirlenen mevkiye geçen ekipler, cansız cisimlere suç unsuru yivsiz tüfekle ateş eden O.K'yi gözaltına aldı.
Şüpheli "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.