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Sultanbeyli'de Tüfekle Ateş Eden Şüpheli Serbest Bırakıldı

Sultanbeyli'de tüfekle belirlediği cisimlere ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah sesi duyulması üzerine yapılan çalışmada şüpheliyi tespit etti ve gözaltına aldı. Ancak şüpheli, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan serbest bırakıldı.