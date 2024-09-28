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Sultanbeyli'de Gece Hırsızlığı: Balkondaki Kıyafetler Çalındı

Sultanbeyli'de Gece Hırsızlığı: Balkondaki Kıyafetler Çalındı
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İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bir grup, gece saatlerinde bir apartmanın balkondan asılı kıyafetleri çaldı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Daire sakini durumu polise bildirdi.

Sultanbeyli'de bir grup, gece saatlerinde bir apartmanın birinci katındaki balkonda asılı olan kıyafetleri çaldı. Hırsızlık anları ise binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 26 Eylül tarihinde İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde saat 03.40 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, bir arkadaş grubu sokak üzerinde bir apartmanın birinci katında kuruması için balkona asılmış olan kıyafetleri çaldı. Kıyafetleri toplamak için balkona çıkan daire sakini kuruması için balkona astığı kıyafetlerin yerinde olmadığını görünce güvenlik kameralarını inceledi. Bir grup tarafından gece saatlerinde kıyafetlerin çalındığını tespit eden daire sakini durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Hırsızlık anları ise apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Arkadaşlarının omuzlarına çıkarak çaldılar

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sokak üzerinden geçen 4 kişi balkonda kuruması için asılı olan kıyafetlere yaklaşıp, arkadaşlarını omuzlarına çıkararak balkondaki kıyafetleri çaldığı ve olay yerinden ayrıldıkları görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sultanbeyli Hırsızlık istanbul Güvenlik 3-sayfa Yaşam Polis Olay

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