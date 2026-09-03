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Sultanbeyli'de DEAŞ operasyonu: Şüpheli etkisiz hale getirildi, 1 yaralı

Sultanbeyli'de DEAŞ operasyonu: Şüpheli etkisiz hale getirildi, 1 yaralı
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İstanbul’da DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve Türkiye’de terör saldırısı planladığı değerlendirilen B.Ç. (21), Sultanbeyli’de düzenlenen operasyonda polise ateş açtı.

İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendirilen B.Ç. (21), Sultanbeyli'de düzenlenen operasyonda polise ateş açtı. Polis ekiplerince şüpheli etkisiz hale getirilirken, olay sırasında 1 vatandaş yaralandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalarda, terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendirilen B.Ç.'nin (21) yakalanması amacıyla Sultanbeyli'de operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında şüpheli B.Ç.'nin ateş açması üzerine polisler de karşılık verdi. Çıkan çatışmada şüpheli etkisiz hale getirildi. Olay sırasında 1 vatandaşın da yaralandığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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