Son Dakika | Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 29 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi... Şırnak ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Şırnak ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 29 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenleyerek, uyuşturucu madde, tarihi eser, gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda, 2,46 gram metamfetamin, 16,51 gram eroin, 1620 paket sigara, 245 puro, 65 adet cep telefonu aksesuarı, 40 adet cep telefonu, 59 adet elektronik sigara tütünü, 31 adet muhtelif emtia, 24 kilogram çay, 24 adet tarihi eser, 5 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 19'u kaçakçılık, 7'si asayiş ve 3 şüpheli terör suçundan olmak üzere toplam 29 şüpheli gözaltına alındı. - ŞIRNAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Türkiye Şırnak 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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