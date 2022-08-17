Kaygan zeminde yoldan çıkan otomobildeki 3 kişi yaralandı 3. Sayfa Haberleri - Kaygan zeminde yoldan çıkan otomobildeki 3 kişi yaralandı Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 Karayolu'nda yağmur sonrası kayganlaşan yoldan çıkan otomobildeki 3 kişi yaralandı. - Kaygan zeminde yoldan çıkan otomobildeki 3 kişi yaralandı KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 Karayolu'nda yağmur sonrası kayganlaşan yoldan çıkan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kaza, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 41 AAN 076 plakalı Citroen marka otomobil, yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yoldan çıktı. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü M.Y., otomobilde yolcu olarak bulunan İ.Ç. ve B.T. yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Emrah Dursun D-100 Karayolu Dilovası Kocaeli 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kaygan zeminde yoldan çıkan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.