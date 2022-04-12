Son dakika haberi! "Jandarmayım" deyip vatandaşı dolandıran şahıs jandarma tarafından yakalandı

"Jandarmayım" deyip vatandaşı dolandıran şahıs jandarma tarafından yakalandı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde kendini jandarma görevlisi olarak tanıtan dolandırıcı, taksiyle gittiği köydeki vatandaştan para ve döviz aldıktan sonra aynı gün içerisinde jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 32 kilometre uzaklıktaki Akçal köyünde yaşayan İ.A.'yı arayıp kendini jandarma personeli olarak tanıtan dolandırıcı Kürtün ilçesinde gerçekleşen bir hırsızlık olayında isminin geçtiğini belirterek, evindeki değerli eşyaları incelemek üzere verirse bu konuyu kapatacaklarını söyledi.

Dolandırıcıya inanarak taksiyle evine gelen şüpheliye evindeki 17 bin 200 TL, 670 Euro, 350 Dolar ve 2 çeyrek altını veren İ.A. dolandırıldığını anlayınca hemen 112 Acil Çağrı hattını arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine hemen çalışmalara başlayan Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT, KOM Timi ve Olay Yeri İnceleme ekipleri ile Kürtün İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timlerinin yaptığı adli ve istihbari çalışmalar neticesinde A.K.B. isimli şahıs Kürtün ilçe merkezinde yakalandı.

Yapılan üst aramasında A.K.B.'nin üzerinde 17 bin 200 TL, 670 Euro, 210 dolar ve 2 çeyrek altın tespit edilip para ve altınlara el konularak sahibi İ.A.'ya teslim edilirken, şüpheli A.K.B çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.