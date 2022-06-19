Son dakika: Jandarmadan sazlıkta Hint keneviri üretimine suçüstü Son dakika haberler: Antalya'nın Finike içesinde sazlık alanda yasadışı kenevir üretimi yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı, 12 kök Hint kenevirine el konuldu. Antalya'nın Finike içesinde sazlık alanda yasadışı kenevir üretimi yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı, 12 kök Hint kenevirine el konuldu. Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Finike ilçesi, Hasyurt Mahallesi'nde yasa dışı kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisinin alınması üzerine operasyon düzenlendi. S.S. isimli şüpheli Hasyurt Mahallesi Mahmut Esen Parkı mevkiindeki sazlık arazi içerisinde saksılar içindeki 12 kök kenevir bitkisini suladığı ve bakımını yaptığı esnada yakalandı. S.S. hakkında adli işlem başlatıldı. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Antalya Kenevir Hasyurt Finike 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika: Jandarmadan sazlıkta Hint keneviri üretimine suçüstü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.