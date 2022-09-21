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Son dakika haberleri! Tokat'ta "torbacı" operasyonu: 2 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri! Tokat'ta 'torbacı' operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberler: Tokat'ta "torbacı" olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Tokat'ta "torbacı" olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada araçta zulalanmış vaziyette 0,78 gram toz esrar, 1,15 gram esrar, 1,60 gram plaka esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca ile 103 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Tokat 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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