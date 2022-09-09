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Son dakika haberleri | Sivas'ta trafik kazası

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri | Sivas'ta trafik kazası

Son dakika haberler... Sivas'ta trafik kazası İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi yaralandı Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası

İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ın Şarkışla ilçesi Pınarbaşı yolunda meydana geldi. Sivas-Kayseri sınırına yakın bir noktada gerçekleşen kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazaya, Uluş, Altınyayla, Gemerek ve Şarkışla ilçelerinden ambulanslar sevk edildi. İlk etapta alınan iki yaralı Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bardak - 3. Sayfa

Şarkışla Sivas 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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