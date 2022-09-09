Son dakika haberleri | Sivas'ta trafik kazası

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Son dakika haberler... Sivas'ta trafik kazası İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi yaralandı Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.
Sivas'ta trafik kazası
İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi yaralandı
SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ın Şarkışla ilçesi Pınarbaşı yolunda meydana geldi. Sivas-Kayseri sınırına yakın bir noktada gerçekleşen kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazaya, Uluş, Altınyayla, Gemerek ve Şarkışla ilçelerinden ambulanslar sevk edildi. İlk etapta alınan iki yaralı Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı.