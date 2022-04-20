Son dakika haberleri! Pençe Kilit operasyonunda tespit edilen mağaralarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Haberler

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Son dakika haberleri! Pençe Kilit operasyonunda tespit edilen mağaralarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Son dakika haberleri... Pençe Kilit operasyonunda tespit edilen mağaralarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi MSB: "Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini basmaya devam ediyor.

Pençe Kilit operasyonunda tespit edilen mağaralarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

MSB:

"Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini basmaya devam ediyor. Arama-tarama faaliyetlerinde 200 ve 300 metre uzunluğunda iki ayrı mağara tespit eden Komandolarımız, mağaralarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi."

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mühimmat, Silah, 3. Sayfa, Haberler

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