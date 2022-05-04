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Son dakika haberleri: Otomobilden düşen kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Otomobilden düşen kadın hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde otomobilden düşen kadın hayatını kaybetti.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde otomobilden düşen kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Çelikhan- Malatya karayolunun 15. Kilometresinde meydana geldi. Malatya'dan Çelikhan istikametine doğru ilerleyen Mehmet Uludağ idaresindeki otomobilde bulunan Fadime Uludağ (38) Subatan mevkiinde kapının kazara açılmasıyla aşağı düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman, Malatya, Uludağ, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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