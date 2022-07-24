PKK/KCK/YPG operasyonu: Örgüt içerisinde silahlı fotoğrafları çıkan şahıslar "Biz değiliz" dedi
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- Örgüt içerisinde silahlı fotoğrafları çıktı, "biz değiliz" dediler Adana'da PKK/KCK/YPG operasyonunda 3 zanlı tutuklandı Adana'da terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
- Örgüt içerisinde silahlı fotoğrafları çıktı, "biz değiliz" dediler
Adana'da PKK/KCK/YPG operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
ADANA - Adana'da terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Örgüt içerisinde silahlı fotoğrafı çıkan 2 şüphelinin, "biz değiliz" dediği öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, 6 sene önce Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye giriş yapan ve şuanda çeşitli işlerde çalışan İ.H. ve H.E.F.'nin Suriye'de PKK/KCK/YPG adına faaliyet gösterdiklerini tespit etti.
22 Temmuz'da şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonla 4 zanlı gözaltına alındı. H.E.F. ve S.A.'nın örgüt içerisinde çekilmiş silahlı fotoğrafları ortaya çıkarken zanlılar, fotoğraftaki kişilerin kendileri olmadığını söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan 4 zanlıdan İ.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.A., H.A. ve H.E.F. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.