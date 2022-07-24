PKK/KCK/YPG operasyonu: Örgüt içerisinde silahlı fotoğrafları çıkan şahıslar "Biz değiliz" dedi - Örgüt içerisinde silahlı fotoğrafları çıktı, "biz değiliz" dediler Adana'da PKK/KCK/YPG operasyonunda 3 zanlı tutuklandı Adana'da terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. - Örgüt içerisinde silahlı fotoğrafları çıktı, "biz değiliz" dediler Adana'da PKK/KCK/YPG operasyonunda 3 zanlı tutuklandı ADANA - Adana'da terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Örgüt içerisinde silahlı fotoğrafı çıkan 2 şüphelinin, "biz değiliz" dediği öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, 6 sene önce Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye giriş yapan ve şuanda çeşitli işlerde çalışan İ.H. ve H.E.F.'nin Suriye'de PKK/KCK/YPG adına faaliyet gösterdiklerini tespit etti. 22 Temmuz'da şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonla 4 zanlı gözaltına alındı. H.E.F. ve S.A.'nın örgüt içerisinde çekilmiş silahlı fotoğrafları ortaya çıkarken zanlılar, fotoğraftaki kişilerin kendileri olmadığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan 4 zanlıdan İ.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.A., H.A. ve H.E.F. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - 3. Sayfa Suriye Adana PKK 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› PKK/KCK/YPG operasyonu: Örgüt içerisinde silahlı fotoğrafları çıkan şahıslar 'Biz değiliz' dedi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.