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Son dakika haberleri! Önce ateş ettiler kaçarken de yayayı ezdiler

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! Önce ateş ettiler kaçarken de yayayı ezdiler

Son dakika haber: Diyarbakır'da eski çalışan dehşet saçtı, iş yerini taradı, kaçarken de birini ezdi.

Diyarbakır'da eski çalışan dehşet saçtı, iş yerini taradı, kaçarken de birini ezdi. Olayda 3 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesi Ofis Semti Ekinciler Caddesi'nde bulunan bir cep telefonu mağazasında meydana geldi. İddiaya göre eski çalışan iş yeri sahibiyle tartıştı. Tartışmanın kısa sürede alevlenmesiyle eski çalışan belindeki silahı çekerek iş yerini taradı. Olayda işletme sahibi ve yolda geçen bir kişi mermilerin hedefi oldu, 2 kişi yaralandı. Öte yandan kaçan şahıslar yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yayayı da ezerek olay yerinden uzaklaştı. Silahlı kavgayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince yaralılar ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme yapıldı. Kaçan şahısların yakalanması için operasyon başlatıldı. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ekinciler Caddesi, Diyarbakır, Yenişehir, 3. Sayfa, Haberler

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